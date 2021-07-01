Красноярск, , 07:20 — REGNUM «Прямую линию с Владимиром Путиным» прокомментировал в своём инстаграме губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, прямая линия с президентом — это «всегда большое событие для страны»: «Именно она позволяет ещё и ещё раз ощутить пульс жизни».

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По словам Усса, всё, о чём шла речь на прямой линии, так или иначе относится и к красноярцам: «И цены на продукты питания, и экология, и стоимость жилья, и многое другое».

»Что касается вопросов, которые пришли именно из Красноярского края. Тема, которую подняла Наталья Ивановна Прокопьева, мне известна уже порядка недели. И причина ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, связана с некачественной работой подрядчика», — прокомментировал Усс.

Губернатор подчеркнул, что при производстве работ на упомянутой Прокопьевой дороге в прошлом году труба была завышена, и вместо отвода воды там сделали фактически дополнительную плотину.

«К сожалению, в течение нескольких недель разрешить эту проблему нельзя», — объяснил глава региона. Нужно, чтобы ушла вода, её необходимо отвести и «после этого выполнить то, что должно было быть выполнено раньше действительно с нужным качеством».

Также на прямой линии к президенту обратилась Любовь Шенделева из Красноярска. Она затронула проблему интернет-мошенничества.

«И тема, касающаяся интернет-мошенников. Где-то порядка двух месяцев назад мы обсуждали такого рода вещи на серьёзном совещании с участием силовых структур и представителей банков. К сожалению, как сказал Владимир Владимирович, практически по всей стране, и Красноярский край в этом не исключение, число таких преступлений растёт», — сказал Александр Усс.

Он напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 30 июня. Президенту в видеообращении из Лесосибирска Красноярского края показали затопленную дорогу, ведущую в посёлок Боровой.

Проверку по данной информации проводят прокуратура и Следственный комитет.

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