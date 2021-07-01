Тегеран, , 08:33 — REGNUM 30 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если президент США Джо Байден не выполнит обязательства по ядерной сделке, он предаст голоса американской нации, которая добивались изменений в политике, проводимой бывшим американским президентом Дональдом Трампом в отношении Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани отметил: «Хотя новая администрация США утверждает об отмене мер бывшего президента и антииранских санкций, преступления и меры по экономическому терроризму все еще продолжаются».

Он также сообщил, что Иран никогда не стремился к созданию оружия массового уничтожения, и его ядерная программа всегда носила исключительно мирный характер.

«Обвинения в адрес Ирана безосновательны», — заявил президент, отметив, что иранская ядерная сделка, официально известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), является документом, подчеркивающим тот факт, что Иран не стремится к приобретению ядерного оружия.

В другом месте своего выступления он отметил, что санкции США и вспышка коронавирусной инфекции являются двумя основными факторами, способствующими экономическим трудностям, с которыми сталкивается иранский народ.