Кемерово, , 02:37 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детского сада №235, о которой говорила жительница Новокузнецка Елена Калинина во время «прямой линии» президента Владимира Путина. Об этом сообщает официальный телеграм — канал «Цивилёв. Live».

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Напомним, накануне, 30 июня, в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным жительница Новокузнецка Елена Калинина задала вопрос о ситуации с ремонтом в начальной школе — детском саду № 235, где протекла крыша. Владимир Путин поручил губернатору региона разобраться в ситуации.

По официальным данным, в ноябре 2020 года было принято решение о проведении ремонта крыши летом 2021 года. Плановый ремонт крыши начался в июне текущего года. На время ремонта учеников перевели в детский сад № 179, находящийся в шаговой доступности.

«Сергей Цивилёв принял решение полностью отремонтировать здание после обращения Калининой к президенту РФ, — уточнил официальный телеграм-канал. — Проектировщики уже приступили к работе, сегодня утром, 1 июля администрации города Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта».

Одновременно, по факту угроз заявительнице проводится проверка. Ситуация находится на личном контроле губернатора.

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