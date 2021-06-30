Грозный, , 19:40 — REGNUM Развитие внутреннего туризма является крайне важным как для граждан России, так и для регионов с туристическими центрами. Этот вопрос оказался особенно актуальным в период пандемии коронавируса, когда зарубежный туризм оказался в большинстве своем под запретом, а внутри страны цены на отдых значительно выросли.

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Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина в ходе «Прямой линии» о повышении цен на отдых внутри страны и о перегрузке туристической отрасли на Юге России. По мнению главы России, для того чтобы исправить ситуацию, необходимо вкладывать средства в развитие внутреннего туризма. Рамзан Кадыров согласился с президентом:

«Мы полностью разделяем такую точку зрения президента и согласны с тем, что необходимо развивать внутренний туризм, делать привлекательными действующие курорты, а также работать над созданием новых. В Чеченской Республике эта работа ведётся уже продолжительное время. Благодаря ей у нас есть на что посмотреть и где отдохнуть», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, власти региона не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат развитие курортных зон.