Москва, , 18:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает 30 июня телеканал «Россия 24».

«Давно вас не видел. Давно вас приглашал, а вы все не ехали. Но, слава богу, собрались, и у нас есть возможность поговорить», — сказал Владимир Путин в начале встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Москву с рабочим визитом прибыл первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Путин и Назарбаев намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также ряд актуальных международных вопросов.

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