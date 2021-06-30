Киев, , 18:58 — REGNUM Проходящие сейчас на Украине военные учения «Си Бриз-2021» поддерживают безопасность в регионе и только, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Заявление представителя Вашингтона цитируют 30 июня центральные украинские СМИ.

«Учения… направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров. Морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций», — отметил Кирби.

Вместе с тем, представитель Пентагона добавил, что сначала участники будут действовать по заранее разработанному сценарию — «чтобы улучшить осведомленность относительно моря», а затем перейдут к «непрописанному сценарию» — «по тестированию динамических морских возможностей участников». Других подробностей Кирби не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2006—2010 гг. генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина и НАТО могут в ближайшее время организовать совместный проход кораблей в водах Крыма. Силовик предположил, что это может произойти как раз в рамках учений «Си Бриз-2021».