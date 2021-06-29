Киев, , 16:52 — REGNUM Украина и НАТО могут в ближайшее время организовать совместный проход кораблей в водах Крыма, заявил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2006—2010 гг., генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Свое мнение украинский военный выразил в комментарии УНИАН, материал опубликован сегодня, 29 июня.

Романенко не исключает, что такой проход может состояться в рамках учений «Си Бриз-2021», стартовавших накануне. Он считает, что недавним проходом возле мыса Фиолент британского эсминца Defender Украина и ее союзники дали понять, что не смирятся с тем, что РФ хочет превратить Азовское и Черное моря во «внутренние озёра».

«Британцы уже показали отработку этих действий… Россиянам сложно для 32 кораблей, которые принимают участие в учениях «Си бриз-2021» направить свои силы, чтобы сопровождать. Все это для них — очень большая нагрузка, они это понимают, они с этим не справятся, это головная боль», — заявил генерал-лейтенант.

В любом случае, уточнил экс-заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия будет получать соответствующее противодействие в борьбе за Чёрное море — «и это правильно, ведь россияне понимают только силу».

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня 2021 года британский эсминец Defender пересёк границу и вошел на три километра в российские воды в районе крымского мыса Фиолент, и покинул этот район после после предупредительного огня. 26 июня посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что инцидент с вошедшим в территориальные воды России эсминцем ВМС Великобритании мог привести к настоящему военному столкновению. Американский военный, капитан первого ранга Кайл Гантт заявил, что нынешние учения»Си Бриз» — «демонстрация всему миру, что любая страна может заходить в международные воды Чёрного моря».