Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 18:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге существенно возросли темпы первичной вакцинации от коронавирусной инфекции — первой дозой вакцины привиты 15 911 человек, сообщили 30 июня в городском правительстве. Вторую дозу препарата за сутки получили 5532 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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Для сравнения: в предыдущие сутки в городе были привиты первой и второй дозой вакцины, соответственно, 14 076 и 5239 человек.

По состоянию на 29 июня, в Петербурге было вакцинировано 888 856 человек, из них 706 962 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Тем временем на Фармацевтическою базу Петербурга доставлена новая партия вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в объеме 19 800 комплектов. Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 190 476 комплектов.

«Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах», — напомнил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге на базе медицинских организаций работают 134 прививочных пункта. Также граждан прививают в 25-ти мобильных пунктах вакцинации, развернутых, в том числе, в торговых центрах.