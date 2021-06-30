Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM Россия выступила против назначения немецкого дипломата Кристиана Шмидта на должность верховного представителя по Боснии и Герцеговины (БиГ) так как данное решение было принято с нарушением необходимых процедур. Об этом 29 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Мы собрались здесь по нашей инициативе для того, чтобы обсудить распространенное в Совете письмо, из которого следует, что 27 мая гражданин ФРГ Кристиан Шмидт якобы был назначен на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Россия как член Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) хотела бы категорически не согласиться с этим утверждением», — процитировало агентство ТАСС слова российского дипломата.

Небензя добавил, что кандидатура Шимдта не была одобрена боснийскими сторонами и СБ ООН — его фамилия «появилась ниоткуда и быстро, без лишних дискуссий, была утверждена Руководящим комитетом». При этом не было учтено мнение не только России, но и всех боснийских сторон, уточнил дипломат.

Напомним, что РК СВМС принял решение о назначении Шимдта новым верховным представителем по БиГ 27 мая. Руководство Республики Сербской по этому поводу провело срочные консультации с президентом Сербии Александром Вучичем, а член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию верховного представителя ООН в БиГ. По его мнению, назначение верховного представителя без соответствующей резолюции СБ ООН является нарушением Дейтонского соглашения.