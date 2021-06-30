Багдад, , 22:37 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи направит в Вашингтон подписанную несколькими политическими группами просьбу о немедленном выводе американских войск, сообщает Al-Maalomah.

Аль-Каземи согласился на просьбы политических партий после авиаударов ВВС США, которые в Ираке расценили, как нарушение национального суверенитета.

Источник сообщил, что Хади аль-Амири, глава Fatah Alliance, передал премьер-министру послание, подписанное несколькими политическими группами, в котором они требуют немедленного вывода вооруженных сил США из Ирака.

Напомним, в январе 2020 года Конгресс Ирака одобрил законопроект, требующий вывода иностранных войск из страны, особенно войск США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб, ещё три человека пострадали в результате авиаударов ВВС США по объектам на востоке Сирии возле границы с Ираком.

По предварительной информации, авиаудары были нанесены по району на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что авиация ВВС США совершила несколько авиаударов, в результате которых погиб ребёнок, пострадали мирные жители и был нанесён значительный материальный ущерб.