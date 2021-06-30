Анкара, , 22:40 — REGNUM Двусторонняя встреча между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялась 30 июня в Анталье. В ходе встречи были обсуждены вопросы ситуации в Чёрном море, Афганистане, Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Корреспондент новостного агенства Hurriyet Фатих Чекирге в своей статье, опубликованной по итогам встречи 30 июня, описал искреннюю атмосферу, царившую во время встречи, назвав её примером «дипломатии без галстука».

«Вы знаете, что самое приятное в данном виде дипломатии? На так называемых «встречах в галстуках» ведётся запись бесед. Поэтому они проходят в холодной и искусственной атмосфере. Сущая бюрократия. Но на «встречах без галстуков» не ведётся записей и нет бюрократии. Поэтому они гораздо более искренние. В глазах, мимике присутствует комфорт. Вы можете свободно бросать ногу на ногу, снимать куртку, удобно откидываться назад. Таким образом, мозг и тело свободны от скованности»