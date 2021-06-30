Сараево, , 22:41 — REGNUM Российская позиция осталась без какой-либо поддержки на заседании Совета Безопасности ООН 29 июня. Россия оспаривала кандидатуру нового высокопоставленного представителя в Боснии и Герцеговине, немецкого политика Кристиана Шмидта, в то время как представитель США заявил, что это окончательное решение, и что он вступит в должность 1 августа. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

По просьбе постоянного представительства РФ в Совете безопасности 29 июня состоялось обсуждение назначения Шмидта. Представитель России Василий Небензя отметил, что согласие на назначение нового высокопоставленного представителя должно быть получено от всех сторон в Боснии и Герцеговине и Совета Безопасности ООН, чего так и не произошло.

Напомним, Совет по обеспечению мира, который контролирует и излагает руководящие принципы работы управления высокого международного представителя в Боснии и Герцеговине и состоит из представителей ведущих западных стран, России и Турции в качестве представителя Организации исламского сотрудничества, недавно назначил Шмидта преемником Валентина Инцка на почту высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине.