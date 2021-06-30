Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Соединенные Штаты готовы повторить авиаудары наподобие тех, что ранее были нанесены по приграничному району Ирака и Сирии, в случае необходимости, сообщил 29 июня глава Белого дома Джо Байден.

На сайте Белого дома появилось официальное обращение президента США к Сенату, в котором говорится о приказе Байдена нанести авиаудары ВВС США по объектам на востоке Сирии возле границы с Ираком.

«Я приказал осуществить данные военные действия в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов >…< (США) готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам или нападениям», — заявил Байден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб, ещё три человека пострадали в результате авиаударов ВВС США по объектам на востоке Сирии возле границы с Ираком.

По предварительной информации, авиаудары были нанесены по району на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что авиация ВВС США совершила несколько авиаударов, в результате которых погиб ребёнок, пострадали мирные жители и был нанесён значительный материальный ущерб.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок.