Киев, , 22:43 — REGNUM Российский актёр и телеведущий Оскар Кучера получил трёхгодичный запрет на посещение Украины. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

«Россиянин 1974 года рождения прибыл на Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им «временно оккупированного» Крыма», — сказано в сообщении.

Телеведущего отправили обратным рейсом Киев — Варшава. В ГПСУ также заявили, что подготовят запрос в миграционную службу Украины с просьбой аннулировать Кучере вид на жительство.

Напомним, Украина игнорирует тот факт, что Крым в 2014 году стал частью России и продолжает считать полуостров своей территорией. Власти Киева не интересуют результаты волеизъявления населения Крыма, согласно которым за воссоединение с РФ проголосовало подавляющее большинство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из списка лиц, «угрожающих» национальной безопасности Украины был убран певец Филипп Киркоров. По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, артиста убрали из списка для того, чтобы случайно не запретить трансляцию продукции студии «Квартал 95», с участием исполнителя. Ранее данной студией руководил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: В Раде рассказали, почему Киркоров перестал «угрожать» безопасности Украины