Киев, , 09:53 — REGNUM Российского артиста Филиппа Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, не только из-за дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский 27 июня в своём телеграм-канале.

По его словам, статус «лица, угрожающего нацбезопасности» означает запрет на демонстрацию Киркорова в выступлениях «Вечернего Квартала» и фильмах, созданных фирмой Зеленского.

«Так что угроза — угрозой, а денежек с авторских прав жаль», — добавил политик.

Напомним, ранее народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров был исключён минкультом Украины из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

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