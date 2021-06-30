Москва, , 14:27 — REGNUM Административный протокол в отношении американской корпорации Google составил Роскомнадзор. Компания не подтвердила локализацию данных российских пользователей на территории страны, сообщает 30 июня пресс-служба ведомства.

«Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», — пояснили в Роскомнадзоре.

Протокол в отношении Google LLC составлен по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ещё в апреле ведомство потребовало, чтобы некоторые иностранные компании документально подтвердили факт хранения и обработки персональных данных (ПД) российских пользователей внутри России.

Среди таких компаний — Facebook и Twitter. Если ответа от них не будет, ведомство начнёт административное производство. При этом около 600 представительств зарубежных компаний локализовали хранение персональных данных пользователей в РФ.

За отсутствие локализации баз данных гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; юридическим лицам — от 1 млн до 6 млн рублей, напомнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом «О персональных данных» оператор ПД обязан при работе с такой информацией пользоваться только базами, которые находятся на территории страны.

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