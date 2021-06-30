Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Ревакцинация населения Петербурга от коронавирусной инфекции начнется уже в течение следующей июльской недели, об этом стало известно 30 июня. Организация повторной вакцинации в регионе будет обсуждаться в четверг, 1 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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«В течение ближайшей недели начнется. Завтра проведем совещание с районами», — цитирует издание «Фонтанка» источник в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ране стало известно, что Минздрав РФ утвердил временные рекомендации по вакцинации населения от COVID-19. Согласно им, экстренную ревакцинацию, в условиях ухудшения эпидемической ситуации, надо провести через полгода после первой вакцинации или перенесенного ковида. После достижения коллективного иммунитета вакцинироваться нужно будет раз в год.

При этом для вакцинации не нужен анализ на антитела, достаточно следовать графику вакцинации независимо от их количества.

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Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов уже прошел ревакцинацию, не дожидаясь шестимесячного срока после предыдущих двух прививок, сделанных в марте 2021 года.