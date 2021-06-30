Таллин, , 14:13 — REGNUM Затягивание следствия по делу эстонского правозащитника Сергея Середенко говорит о его невиновности и служит лишь поводом для изоляции правозащитника от общественно-политической жизни в стране. Такое мнение член правления НКО «Российские соотечественники Европы» (РСЕ) Сергей Чаулин высказал sputnik-meedia.ee.

Чаулин выступил организатором пятого по счету пикета в поддержку Середенко, прошедшего днем 29 июня у стен Госпрокуратуры Эстонии в Таллине. В пикете приняли участие 12 человек, в числе которых были активисты РСЕ, общественного движения «Бессмертный полк в Таллине», заместитель руководителя эстонского представительства «Союза казачьих формирований» России подъесаул Александр Румяновский, а также публицист и общественный деятель Димитрий Кленский.

«Власти Эстонии должны видеть, что нам небезразлична судьба нашего «русского омбудсмена» — мы помним о нем и будем добиваться его скорейшего освобождения», — заявил Sputnik Meedia Чаулин.

По его словам, четыре месяца, в течение которых Середенко находится в тюрьме, вполне достаточный срок для того, чтобы доказать его вину по предъявленным спецслужбами страны подозрениям в сотрудничестве школьного дворника и российской разведки. Однако этого не происходит, что порождает все большие сомнения в объективности задержания Середенко.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выразили свою обеспокоенность произошедшим.