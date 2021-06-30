Варшава, , 12:33 — REGNUM Большую компенсацию за якобы образующийся из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») дефицит в области безопасности должна получить Украина. Такое мнение 30 июня высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в статье, которая обнародована на сайте польского МИД.

Как считает глава МИД Польши, в результате запуска «СП-2» «Украина окажется в вакууме с точки зрения безопасности».

«Поэтому я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском «Северного потока — 2», и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности», — написал в своей статье Рау.

Также он уточнил, что Россия не для того потратила на строительство газопровода огромные средства, чтобы не пользоваться им, как своим инструментом.

«Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию, как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита», — добавил глава польского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге республиканцев в штате Огайо обвинил действующего американского президента Джо Байдена в том, что он «разрешил» достроить российско-германский газопровод «Северный поток — 2».