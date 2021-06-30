Варшава, , 12:18 — REGNUM 30 июня в польском Катовице пройдет саммит глав правительств стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Чехии и Словакии). Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер журналистам.

По его словам, в рамках мероприятия премьер-министры Польши, Венгрии, Словакии и Чехии подведут итоги года председательства Польши в организации, а также ознакомятся с планами Венгрии на следующий год в качестве лидера Вышеградской группы.

Саммит глав правительств стран Вышеградской группы в Катовице — уже не первая встреча в таком формате в этом году. В середине февраля премьер-министры Польши, Венгрии, Словакии и Чехии подписали в Кракове две декларации: цифровую и юбилейную — по случаю 30-летия создания Вышеградской группы.

Кроме того, около недели назад встречу провели министры обороны стран Вышеградской группы. Главы оборонных ведомств провели два дня в Гдыне и Эльблонге, в рамках чего обсудили взаимодействие стран в рамках НАТО.