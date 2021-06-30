Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области стартует акция «ПриКолись» для стимулирования вакцинации от COVID-19. Каждый житель региона, сделавший прививку от коронавируса, получит подарок, который поможет ему поддержать здоровый образ жизни. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

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В качестве подарка за вакцинацию житель региона получит на выбор купоны на скидку в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» (Nike) и Forward, либо сертификат на посещение домашних матчей сезона 2021/22 областного футбольного клуба «Ленинградец».

"Чтобы получить подарок необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации от COVID-19 в Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области, расположенный в Санкт-Петербурге на улице Замшина, 6. При этом у гражданина при себе должен быть паспорт с пропиской в Ленинградской области или временная регистрация», — рассказали в пресс-службе.

Те, кто живут в удаленных районах Ленинградской области, смогут забрать свой подарок в отделах спорта районных администраций.

По имеющимся данным, в Ленобласти прошли вакцинацию 246 305 человек, из них 7617 человек были привиты за 28 июня.