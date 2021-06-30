Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге зафиксировали 1503 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 30 июня в федеральном оперштабе. Рост по сравнению с предыдущими сутками составил 129 случаев, или более 9%.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Суточная смертность от COVID-19 в Северной столице остается на очень высоком уровне, хотя и немного снизилась по сравнению с предыдущими сутками. За 29 июня в городе констатировали 111 летальных исходов от ковида, это на восемь случаев меньше, чем в предыдущий день. Тем не менее, это второй по числу смертей суточный показатель за время эпидемии в Петербурге.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 469 652 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 445 959 человек, в том числе 1980 пациентов выписали за последние сутки. Умерли от болезни 16 346 человек — это только те, у кого COVID-19 признан основной причиной смерти.

Летальность ковида в Петербурге составляет 3,5% от числа заразившихся. По уровню таких смертей на 100 тыс. населения регион находится на первом месте в РФ.