Рим, , 11:23 — REGNUM Во время встречи G20 в Италии министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сделала заявление о влиянии пандемии на страны Африки, сообщает Antara.

Индонезия считает, что поддержка стран Африки должна основываться на потребностях и приоритетах народов континента. «Группа двадцати» должна быть в состоянии создать благоприятную среду в Африке для достижения целей устойчивого развития.

По словам Ретно Марсуди, приоритетом, необходимым Африке в настоящее время, является вакцина против коронавируса.

Индонезия также предложила странам G20 рассмотреть такие мероприятия, как Деловой совет G20 — Африка или G20 Africa Digital Expo.

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