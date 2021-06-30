Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Известный петербургский актер театра и кино, 56-летний Александр Дьяченко, известный по культовому фильму «Брат-2» и сериалу «Мажор», госпитализирован в Мариинскую больницу Петербурга с коронавирусной инфекцией. Об этом артист сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»

«Ко мне зашел вполне серьезный «товарищ». С ним нужно будет побиться серьезно. Но с такой поддержкой, я знаю точно, — «товарищу» шансов не останется! «Вашими молитвами» — это именно то, что должно вытащить меня обязательно. Это бесценно для меня и главнее этого сейчас нет ничего», — написал Дьяченко.

О том, что актер заболел ковидом, стало известно 27 июня, из-за чего ему пришлось отменять спектакль «На одном дыхании» в Нальчике, запланированный на 30 июня.