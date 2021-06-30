Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В тяжелом состоянии находятся 22% пациентов коронавирусных стационаров Петербурга. При этом на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 220 больных, на неинвазивной ИВЛ — около 400 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана.

Он подтвердил, что в пропорциональном отношении среди больных в стационарах стало больше пациентов молодого и среднего возраста. «Старшее поколение достаточно активно начало прививаться, как только появилась в городе вакцина», — пояснил причину этого представитель комздрава.

Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец отметил, что доля госпитализирванных с COVID-19 пациентов в возрасте 20−40 лет в Петербурге существенно выше, чем в первую и вторую волну эпидемии. «Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на ИВЛ, нередко мы видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — сказал Лисовец.

Напомним, показатель летальности среди заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 3,5%. 29 июня стало известно о новом «рекорде» суточной смертности от ковида: за сутки скончались 119 человек.