Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Высшим учебным заведениям Санкт-Петербурга из-за ситуации по коронавирусу рекомендовано начать новый учебный год в смешанном формате. К очному формату обучения могут быть допущены лишь те студенты, кто сделал прививку и получил соответствующий документ. Такое решение было принято на заседании Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил председатель Совета Алексей Демидов.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»

«Советом ректоров вузов Петербурга было принято решение рекомендовать вузам принять участие в смешанной форме обучения с 1 сентября, учитывая допуск к очному обучению при наличии [сертификата о] вакцинации, документов о наличии антител или противопоказаниях к вакцинации», — сообщил Демидов, слова которого приводит ТАСС.

Для размещения в общежитиях при заселении достигшие 18-летнего возраста молодые люди должны предоставить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом Совет ректоров пока не решил, как поступать с несовершеннолетними студентами (прививку от COVID-19 могут делать лица, достигшие 18-летнего возраста, — прим. ред.).

«Решения о вакцинации несовершеннолетних учащихся со стороны соответствующих ведомств еще не принято», — пояснил Алексей Демидов.