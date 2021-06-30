Токио, , 08:59 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси 30 июня выразил обеспокоенность в связи с военными учениями, проводимыми Россией на южных Курильских островах. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Своё заявление глава японского военного ведомства сделал в ходе посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо. По его словам, Россия продолжает «активную военную деятельность» в дальневосточном регионе, о чём свидетельствует факт проведения на «северных территориях» военных учений в феврале и июне текущего года.

Накануне Киси при осмотре базы Титосэ заявил о необходимости обеспечивать защиту воздушного пространства на севере Японии в связи с активными действиями российской авиации в прилегающих регионах.

Нобуо Киси «Япония не должна упускать из виду дальние полёты российской авиации, в том числе самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями».

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