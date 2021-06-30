Москва, , 07:17 — REGNUM Видеозапись, на котором запечатлен фрегат ВМС Нидерландов Evertsen, следующий в Черном море в сторону Керченского пролива, обнародовало 29 июня Министерство обороны России.

На кадрах видно, как самолеты ВКС РФ сопровождают нидерландский корабль.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оборонное ведомство Нидерландов обвинило российские истребители и бомбардировщики в небезопасных действиях вблизи фрегата Evertsen, находившегося 24 июня в Черном море недалеко от Крыма.

Минобороны России объяснило, что самолеты ВКС РФ Су-30 и Су-24 были подняты для предупреждения нарушения российской государственной границы нидерландским кораблем, который изменил курс и направлялся в сторону Керченского пролива.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России объяснило действия самолетов рядом с фрегатом Нидерландов