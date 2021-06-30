Гуанчжоу, Китай, , 03:42 — REGNUM Военно-морская флотилия Китая вернулась в военный порт в городе Чжаньцзяне провинции Гуандун на юге Китая, после завершения миссии сопровождения в Аденском заливе и водах у берегов Сомали, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

37-я эскортная флотилии ВМС Народно-Освободительной армии Китая (НОАК), состоящий из ракетного эсминца «Чанша», ракетного фрегата «Юйлинь» и корабля снабжения «Хунху», вышла из порта города Санья на юге Китая 16 января в рамках проведения эскортной миссии.

За последние 165 дней флот сопровождал 64 китайских и иностранных судна и прошел более 90 000 морских миль.