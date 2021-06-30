Пекин, , 03:17 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И призвал членов «Группы 20» (G20) содействовать духу партнерства и выдвинуть предложения о совместных действиях, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Ван сделал эти замечания во время участия в конференции министров иностранных дел G20 по видеосвязи в Пекине. Отметив, что глобальная эпидемическая ситуация по-прежнему остается серьезной, а экономическое восстановление явно неравномерно, Ван сказал, что члены G20 должны поддерживать единство и сотрудничество, а также проявлять лидерство в глобальной борьбе с эпидемией.

Необходимо ускорить реализацию результатов Глобального саммита по здравоохранению, укрепить сотрудничество в области вакцин, диагностики и лечения, совместной профилактики и контроля, а также предоставить больше поддержки развивающимся странам, добавил Ван.

Он сказал, что Китай на текущий момент предоставил более 450 млн доз вакцин почти 100 странам, призвав страны, способные отказаться от ограничений на экспорт или имеющие избыточные запасы вакцин, внести свой вклад в устранение разрыва в иммунизации.

Ван призвал членов G20 поддерживать многосторонность и вносить вклад в стабильность международного порядка. Он сказал, что члены G20 должны взять на себя ведущую роль в осуществлении подлинной многосторонности и твердо защищать глобальную систему с Организацией Объединенных Наций в качестве ядра, а также международный порядок, основанный на международном праве. Они также должны придерживаться открытости и инклюзивности, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и выступать против игр с нулевой суммой.

Он добавил, что члены G20 должны проводить ответственную макроэкономическую политику, чтобы избежать негативных последствий своих собственных действий и обеспечить стабильное функционирование международной экономической и финансовой системы.

Ван призвал членов G20 неуклонно строить открытую мировую экономику и активно поддерживать безопасность и стабильность глобальной промышленной цепочки и цепочки поставок. Он призвал G20 не допустить фрагментации международного рынка и политизации механизмов сотрудничества. По его словам, они должны продолжать продвигать структурные реформы для достижения качественного и устойчивого восстановления.

Китай и африканские страны совместно выдвинули «Инициативу по партнерству в интересах развития Африки» и приветствуют присоединение большего числа стран и международных организаций к ней, сказал Ван, призывая к действиям по улучшению устойчивого развития и повышению устойчивости глобальной системы управления.