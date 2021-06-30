Пекин, , 02:28 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин примет участие в торжественном собрании, посвященном столетию КПК, на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 июля, сообщает агентство Синьхуа

Си, который также является председателем КНР и председатель Центрального военного совета Китая, выступит с важной речью на мероприятии, которое начнется в 8:00 по местному времени 1 июля.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире медиахолдингом China Media Group и на сайте агентства Синьхуа www.xinhuanet.com. Он также будет одновременно транслироваться телевизионными и радиостанциями по всему Китаю, а также на новостных сайтах и новых медиа-платформах.

Напомним, что 1 июля Коммунистической партии Китая исполняется 100 лет. По случаю первого векового юбилея власти страны организовали множество мероприятий культурного, политического, просветительского, интеллектуального и развлекательного характера, включая прошедшее 29 июля награждение выдающихся членов партии орденом «1 июля».