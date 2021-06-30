30 июня 2021 | Время чтения 6 мин

В Великобритании, как и в России, каким-то чудом сохранились учёные, выступающие с открытой критикой главной научной фальсификации XX века, сфабрикованной Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, — завышением на порядки времён жизни в атмосфере парниковых газов. Одной из жертв этой фальсификации стало мировое животноводство, оказавшееся неожиданно на втором месте по выбросам парниковых газов среди всех отраслей мировой экономики

Владимир Киберов, , 09:39 — REGNUM Заказчики «глобальной климатической катастрофы» — финансовые корпорации Уолл Стрит и обслуживающие их «научные» структуры ООН покусились на святая святых — на одно из фундаментальных достижений неолитической революции, то есть переход от присваивающего хозяйства к производящему. Речь идет о приручении дикого быка, в результате чего появилась домашняя корова. Плоды этого достижения современное человечество вкушает каждый день вот уже тысячи лет. Молоко и говядина — важнейшие составляющие традиционного питания большинства народов Евразии. Но цена внедрения этой стратегической инновации огромна: большинство современных людей оказались потомками немногочисленных мутантов, сохраняющих в зрелом возрасте способность к усвоению коровьего молока, а нормальное большинство, молоко не переваривающее, просто вымерло.

Михаил Клодт. Три коровы

Заказчиками климатической аферы коровы превращены в стратегическую угрозу человечеству, уступающую по своему масштабу только углеводородной энергетике. Аферисты утверждают, что коровы создают парниковый эффект больший, чем от всего автомобильного транспорта мира. Как это возможно? Благодаря завышению времени жизни парниковых газов в десятки, сотни и тысячи раз, что было продумано Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата ещё до заключения Рамочного соглашения по изменению климата в 1994 году. В случае с коровами, речь идет о метане, который образуется в их сложном желудке при переваривании травы. Метан объявлен в десятки раз более парниковым, чем углекислый газ: по системе GWP100 — в 28 раз, а по системе GWP20 — в 84. Есть газы, парниковый эффект которых считается в десятки тысяч раз выше, чем у СО 2 . Но все это откровенная ложь, в которой признались и которую разоблачили сами фальсификаторы МГЭИК (как это произошло, читайте в статье профессора Игоря Мазурина «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»).

Благодаря завышенным потенциалам глобального потепления (ПГП) метана и других «фиктивно суперпарниковых газов» (ФСГ) решаются сразу несколько стратегических задач в рамках климатической стратегии Запада. Так как «накрученный» виртуальный суммарный парниковый эффект ФСГ равен парниковому эффекту СО2 атмосферы, то, во-первых, это позволяет США, ЕС и другим странам ОЭСР легко выполнить свои обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году за счет экономически необременительных виртуальных сокращений ФСГ, в отличие от дорогостоящего и трудоемкого сокращения выбросов СО 2 . «Метановая истерия» ООН, ЕС и США, призывающих добиваться ограничения роста глобальной температуры прежде всего за счет сокращения выбросов метана с очевидностью доказывает, что заказчикам «климатической угрозы», которая как можно скорее должна привести к введению мирового чрезвычайного климатического положения, нет никакого дела ни до климата, ни до глобального потепления.

Коровы (сс) Pixel-Sepp

Во-вторых, даже самые грязные технологии, с помощью которых достигаются сокращения выбросов ФСГ, в том числе и метана, автоматически оказываются «зелеными», включаются в «зеленые таксономии», на которые распространяются такие механизмы финансовой поддержки, как повышенные «зеленые» тарифы и «зеленое» финансирование. Именно такие технологии продвигаются в развивающиеся страны и Россию под видом наилучших доступных технологий. Ярким примером таких псевдозелёных технологий являются технологически отсталые и сверхдорогие мусоросжигательные заводы на колосниковых решётках, которые беззастенчиво продвигаются российским мусоросжигательным лобби в рамках федерального проекта «Чистая страна». Зелёными они считаются потому, что якобы сокращают парниковый эффект, так как предотвращают образование суперпарникового метана в случае попадания мусора на помойки.

В-третьих, завышенные потенциалы глобального потепления ФСГ позволяют оказывать давление на отраслевые рынки, значительно повышая цену конечной продукции за счет многократно завышенных углеродных налогов, что должно стимулировать промышленность к форсированному переходу на «зеленые» западные технологии с помощью «зеленых» западных инвестиций с гарантированной доходностью и под залог стратегических активов. Огромные «метановые» налоги на говядину и молоко (сейчас активно лоббируется переход на систему GWP20, в которой налог на выброс тонны метана в 84 раза выше, чем на тонну СО 2 ) должны вынудить тех, кто не хочет, перейти на выращенную на биозаводах мышечную ткань коров и отказаться от натурального молока, предлагаются также «быстроокупающиеся» идиотские технологии по улавливанию метана в отрыжке и пуках коров, специальные генетически измененные породы, практически не выделяющие метана, или специальные корма, минимизирующие его образование.

Молочные продукты в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

В-четвертых, если вдруг отрасль начнет упорствовать и придумывать, как обойти высокий углеродный налог на крайне необходимый газ, объявленный суперпарниковым, например, с помощью внедрения технологии рецикла, предотвращающего его поступление в атмосферу, то в этом случае применяется механизм жесткого административного запрета данного ФСГ (см. «Кигалийская поправка — репетиция «зелёной» катастрофы Парижского соглашения»).

В случае, когда не помогает фиктивная суперпарниковость, например в случае развивающихся стран, которые не имеют обязательств по сокращению парниковых газов, блестяще работает еще один механизм международной климатической политики — коррупция.

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Фермеры во всем мире выступают против метанового безумия, исповедуемого климатическими алармистами, призывающими к борьбе с выбросами метана коровами и овцами с помощью различных технических средств, начиная от специальных улавливающих газ масок и заканчивая сокращением поголовья скота и переходом человечества на растительный рацион.

Ирландский агрохимик Ричард Халлерон, бывший председатель Института сельскохозяйственных наук Северной Ирландии и бывший председатель Гильдии сельскохозяйственных журналистов Северной Ирландии заявляет о категорическом несогласии фермеров региона с проводимой климатической политикой в области животноводства. Об этом он пишет на страницах специализированного портала AGRILAND 28 июня 2021 года.

Говядина (сс) Free-Photos

Его воодушевляет тот факт, что отрасль животноводства готова противостоять ложной информации, распространяемой так называемыми «мозговыми центрами», о том, что метан разрушает планету.

По его мнению, нет абсолютно никаких точных научных данных, подтверждающих, что метан, производимый крупным рогатым скотом и другими жвачными животными, существенно увеличивает объем парниковых газов (ПГ). На самом деле самые последние исследования показывают, что метан вообще не остается в атмосфере в течение длительного времени, что противоречит глобальному климатическому сценарию.

Ричард Халлерон отмечает, что очень мало сказано или написано об огромной пользе, которую крупный рогатый скот приносит человечеству в целом, поскольку он может превращать траву в молоко и животный белок, что особенно важно в условиях мирового дефицита протеина высокого качества.

« Т ак почему же тот вид домашнего скота, который может принести пользу всем нам, должен быть так публично осужден? » — удивляется агрохимик.

Его глубоко беспокоит отсутствие реального противостояния со стороны отрасли животноводства ложным заявлениям климатических групп, заинтересованных в обвинении коров и овец в изменении климата.

Корова Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Ирландия является положительным примером страны, производящей молочные продукты, говядину и баранину высокого качества, что связано с наличием пастбищной травы и с очень сильной любовью ирландских фермеров к своему делу и к природе, которую они тщательно оберегают.

Ричард Халлерон обращается с просьбой к людям, которые могут с уверенностью говорить о реалиях жизни на ферме, донести эту идею до широкой общественности.

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