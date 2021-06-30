Москва, , 00:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин 30 июня проведёт восемнадцатую по счёту прямую линию с гражданами. Программа выйдет в полдень в эфире ведущих телеканалов, сообщили в пресс-службе Кремля.

В таком формате общение президента с жителями России проходит с 2001 года. Некоторые изменения произошли в 2020 году: прямая линия не проводилась отдельно, а была совмещена с другим мероприятием — большой пресс-конференцией.

30 июня программа выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отдельного телеобращения российского лидера по ситуации с COVID-19 не будет, но «наверняка будут вопросы и про ситуацию с коронавирусом».

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