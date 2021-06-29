Стокгольм, , 21:51 — REGNUM 29 июня в Швеции определился первый кандидат на пост премьер-министра — им стал лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон. В свою очередь лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон заявил о своей поддержке Кристерссона. Об этом со ссылкой на пост политика в Facebook сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Стефан Лёвен с треском провалился в деле руководства страной, и то, что, таким образом, право сформировать правительство ложится на Ульфа Кристерссона, ожидаемо и приветствуется. Я думаю, что у Ульфа могут быть хорошие предпосылки, чтобы Риксдаг проголосовал за него, если его кандидатура будет выставлена на голосование», — заявил Окессон.

Далее лидер «Шведских демократов» отметил, что надеется, что выбор в пользу Кристерссона станет «шагом к резкому ограничению иммиграции, к решительной борьбе как с серьезными насильственными, так и с повседневными преступлениями, и первый шаг к реальному укреплению экономики для всех пенсионеров страны».

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