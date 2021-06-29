Киев, , 20:02 — REGNUM 1 июля состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины, заявил 29 июня спикер парламента Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского и на рассмотрение депутатов будут вынесены девять законопроектов. Главный вопрос повестки — т.н. законопроект об олигархах, который Зеленский внёс на рассмотрение Рады еще в начале июня.

ИА REGNUM напоминает, что главное научно-экспертное управление Верховной рады ранее сделало вывод, что законопроект об олигархах не соответствует конституции Украины. В свою очередь, Зеленский допустил, что вынесет свою инициативу на всеукраинский референдум, если законопроект будет провален в Раде. Он заявил, что за время правления страна так или иначе избавится от всех олигархов.