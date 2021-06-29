Киев, , 15:11 — REGNUM Законопроект «Об олигархах», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствует конституции страны. К такому выводу пришло Главное научно-экспертное управление Верховной рады, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

По мнению экспертов управления, основная идея законопроекта и все его положения являются «сомнительными».

"По результатам анализа внесённого законопроекта Главное управление не может поддержать его принятие в предложенном виде, учитывая многочисленные замечания», — сказано в сообщении.

В своих замечаниях эксперты Рады указали на то, что президент Украины не может принимать решения, которые ограничивают права определённых граждан Украины. Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны не может обладать полномочиями, которых нет у президента Украины.

Как сообщается, научно-экспертное управление Верховной рады также раскритиковало механизм декларирования контактов с олигархами, указывая на то, что присвоение статуса олигарха, к примеру, одному из депутатов Верховной рады, может привести к хаосу.

«Следовательно, в случае предоставления отдельным народным депутатам Украины статуса «олигарха» их коллеги по парламенту должны будут декларировать все встречи на заседании фракции, партийные встречи и даже беглые встречи в кулуарах», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла в целом законопроект, который может позволить иностранцам влиять на формирование украинской Высшей квалификационной комиссии судей.

Читайте ранее в этом сюжете: Рада может расширить полномочия иностранцев при назначении судей