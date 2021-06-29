Киев, 29 июня 2021, 15:11 — REGNUM Законопроект «Об олигархах», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствует конституции страны. К такому выводу пришло Главное научно-экспертное управление Верховной рады, сообщило информационное агентство «Украинские новости».
По мнению экспертов управления, основная идея законопроекта и все его положения являются «сомнительными».
В своих замечаниях эксперты Рады указали на то, что президент Украины не может принимать решения, которые ограничивают права определённых граждан Украины. Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны не может обладать полномочиями, которых нет у президента Украины.
Как сообщается, научно-экспертное управление Верховной рады также раскритиковало механизм декларирования контактов с олигархами, указывая на то, что присвоение статуса олигарха, к примеру, одному из депутатов Верховной рады, может привести к хаосу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла в целом законопроект, который может позволить иностранцам влиять на формирование украинской Высшей квалификационной комиссии судей.
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