Рим, , 20:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 29 июня, отказался от предложенного ему ранее поста лидера «Движения 5 звезд».

Основатель партии популистов Беппе Грилло не хотел передавать формальному лидеру достаточное количество реальных полномочий, дал понять Конте.

За три года после победы популистов на национальных выборах (34% голосов) их рейтинг снизился более чем вдвое. Конте приглашали, по мнению наблюдателей, ради его высокого личного рейтинга.