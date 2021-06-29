Москва, , 17:59 — REGNUM Во вторник, 29 июня, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему: «Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария».

В мероприятии приняли участие эксперты института и новые кандидаты от политических партий. Среди них кандидаты партии «Единая Россия»: депутат Думы города Томска Владимир Самокиш, директор Фонда городского развития «Фонд Твери» Юлия Саранова, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, вожатая Ирина Долгополова; кандидаты партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» телеведущая Марина Ким и первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФНикита Данюк; кандидат партии «Новые люди» Председатель подкомитета по стратегическому сотрудничеству со странами Африки и Ближнего Востока ТПП РФ, Член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН Валентин Игнатьев, а также директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Модератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Дарья Кислицына отметила новую кадровую политику государства, направленную на эффективность и человекоцентризм. Для решения этой задачи были учреждены кадровые конкурсы — многочисленные треки конкурса «Лидеры России» и Школа губернаторов, которые создали новый кадровый резерв страны. В основе кадрового обновления — новый запрос людей, который ранее был зафиксирован на примере концепции губернаторов новой волны. Сегодняшнее активное обновление партийной системы страны является продолжением государственной кадровой политики.

«Мы выделяем три критерия, которым должен соответствовать депутатский корпус — близость к людям и открытость, эффективность решения проблем и потенциал реализации программ кандидатов. Электорально эффективные партии сегодня проводят кадровое обновление, чтобы соответствовать запросам людей. Лидером является партия «Единая Россия», которая обновила более 50% кандидатов. Запрос на кадровое обновление также уловила партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — в ней процент обновлений — около 50%, а также две малые партии — «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Общий запрос людей на депутатов новой волны эти партии будет больше консолидировать, чем разъединять по партийным различиям. Считаю, что избиратель от этого только выиграет: к новому губернаторскому корпусу в лице губернаторов новой волны добавится новая, более эффективная, ответственная и открытая людям Госдума», — рассказала Дарья Кислицына.

Виктор Потуремскийотметил, что, по мнению людей, основными направлениями деятельности новой Госдумы должно быть решение социальных вопросов и поддержание экономического роста. Будущий депутат Госдумы должен показать ее миссию как органа, который работает в интересах народа.

«Мы составили образ кандидата-2021. Идеальный кандидат — это компетентный профессионал, которые способен сопереживать и помогать людям, он активно взаимодействует и общается с людьми, яркая сильная личность, пользуется ресурсами партии и государства, а также является носителем региональной идентичности», — отметил он.

Владимир Самокиш подчеркнул важность нового формата депутатской деятельности.

«Работая муниципальным депутатом, я понимаю, что если я не провел 40−50 встреч в неделю — онлайн, оффлайн, это уже детали — то ты от земли отрываешься, перестаешь быть человеком, который эту землю чувствует. По сути, ты не можешь являться нормальным защитником для своего избирателя — ты не знаешь, от чего защищать нужно. А для того, чтобы понять, ты должен с ним общаться. Отсюда запрос, который сейчас диктует общество, на открытость. Это запрос на человека, который может быстро, качественно, технологично получить сигнал о проблеме или о предложении».

Марина Ким отметила важность грамотного использования известности и медийности некоторых кандидатов, а также трансформации известности в доверие: «Сегодня в существующее время в существующих условиях самое важное качество депутата — обратить на себя внимание. И действительно в этом плане мне известность помогает. Для того, чтобы человек пришел на участок, чтобы он сделал свой выбор, нужно его к этому подвести. И мне кажется, очень важно, насколько депутаты и сами партии способны о себе заявить».

Артем Метелеврассказал о волонтерском движении и представленности этой сферы общественной жизни в Думе: «Если говорить о том, что Дума должна представлять людей, то, конечно, там должны быть представлены волонтеры, потому что их сегодня по данным социологии — 15% россиян. В марте, когда у нас была встреча с Президентом, сам Президент и предложил волонтерам пойти в политику именно для того, чтобы продолжать помогать людям, чтобы можно было это делать более эффективно. Чем больше, мне кажется, будет наших представителей в Государственной Думе, тем лучше будет для тех, на кого направлены наши проекты, кому мы помогаем. У нас появляется дополнительный инструментарий».

Юлия Сарановарассказал о роли некоммерческих организаций в формировании актуальной повестки и работе третьего сектора в синергии с остальными: «Я уверена, что именно этот созыв наконец-то откроет двери для инициатив некоммерческих организаций, которые изо дня в день занимаются своей проблематикой и знают не понаслышке, какую точку приложения усилий нужно найти, какой закон нужно принять, чтобы он был реально эффективным».

Ирина Долгополова, самый молодой кандидат в депутаты, рассказала о важности опыта волонтерской деятельности для будущего политика: «Если человек уже действующий политик, то он просто обязан поработать волонтером. И не для галочки, не для отчета в соцсетях, а именно что на полную катушку. Это очень помогает увидеть и услышать людей, узнать, как они живут, что их на самом деле беспокоит и что они говорят».

Валентин Игнатьеврассказал о доверии и запросе людей на человекоцентризм: «Партия «Новые люди» — гармоничный ответ на запросы жителей всей нашей страны. Наш избиратель устал от закостенелой системы, которая мыслит не конкретным человеком и не обращается к человеку, а в целом обращается к народу, обобщая всех. Но народ — это конкретный человек с конкретными проблемы, человек хочет, чтобы его услышали, и чтобы его жизнь стала лучше».