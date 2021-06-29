Гавана, , 18:48 — REGNUM Куба осудила во вторник, 29 июня, авиаудары ВВС США по объектам на востоке Сирии возле границы с Ираком, которые были совершены по приказу главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает Prensa Latina.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригез написал в своем Twitter, что Куба решительно осуждает воздушные удары США по территориям Сирии и Ирака, которые являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб, ещё три человека пострадали в результате авиаударов ВВС США по объектам на востоке Сирии возле границы с Ираком.

По предварительной информации, авиаудары были нанесены по району на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что авиация ВВС США совершила несколько авиаударов, в результате которых погиб ребёнок, пострадали мирные жители и был нанесён значительный материальный ущерб.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок.