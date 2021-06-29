Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Петербурге на данный момент первый этап вакцинации от коронавируса прошли 32% из 2,6 млн взрослых жителей, которых необходимо привить для достижения в городе коллективного иммунитета. Полностью закончили цикл вакцинации 26% от необходимой для иммунитета цифры. Об этом 29 июня сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Дарья Драй ИА REGNUM Во время вакцинации от коронавируса

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К 31 августа 2021 года необходимо вакцинировать от коронавируса 2,6 млн горожан (60% от взрослого населения), для этого необходимо ежедневно прививать не менее 22 тыс. человек.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам Чхинджерия, требуемое количество полностью привитых жителей Северной столицы обусловлено тем, что осенью, как и в предыдущие годы, ожидается очередной сезонный подъем заболеваемости группы острых респираторных инфекций (ОРИ), пояснила

Чтобы выполнить поставленную задачу — к 31 августа привить не менее 2 670 615 горожан, уже сейчас надо прививать не менее 22 тыс. петербуржцев в день.

«Темпы вакцинации несколько ускорились. Сейчас ежедневно прививается около 16 тыс. человек, это хорошо, по крайне мере, лучше, чем было раньше — по 10−12 тыс. человек, не больше», — пояснила чиновница надзорного ведомства.