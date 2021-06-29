Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Показатель летальности среди заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 3,5%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 29 июня начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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«Летальность от COVID-19 в Петербурге достигла 3,5% — это показатель количества умерших относительно заболевших. Это очень много. Ни при одной другой болезни, инфекции за предыдущий период мы такой летальности не отмечали. Что такое 3%? Это три умерших на сто заболевших», — сказала она.

При этом Ирина Чхинджерия отметила, что смертность среди детей носит единичный характер, больше всего умирают взрослые, люди старшего поколения.

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Напомним, в Петербурге 29 июня стало известно о новом «рекорде» суточной смертности от ковида: за сутки скончались 119 человек. Такой высокой смертности не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии. Всего же от COVID-19 в Северной столице умерли 16 235 человек. Это только те, у кого ковид признан основной причиной смерти.