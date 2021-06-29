Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразилось 2,5 тыс. вакцинированных горожан, сообщила 29 июня начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM. Это составляет всего 0,3% от общего числа заболевших COVID-19 в регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого петербуржца

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Как уточнила Чхинджерия, массовая вакцинация в Санкт-Петербурге началась 10 октября 2020 года, и с этого времени в городе заболело 2594 привитых человека.

«Большинство из них, можно сказать половина, заболело после первой прививки или в те сроки, в течение которых еще не произошла выработка иммунитета. А вот заболели после прививки на 15 день и более — 1206 человек. У нас официально учтены 470 тыс. заболевших человек, — указала чиновница. — Привитые, которые заболели, от общего количества составили 0,3%. И, на сегодняшний день, у нас нет официальных данных, что кто-то из привитых погиб от этой инфекции».

Отметим, что под полностью привитыми подразумеваются люди, которые прошли оба этапа вакцинации, и с момента последнего прошло не менее 21 дня (время формирования иммунитета).

По данным на 28 июня, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 858 869 человек. Из них 696 191 человек полностью завершили цикл вакцинации.