Таллин, , 12:45 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала Закон о единой базе данных жителей страны ABIS. Об этом сообщил ERR, отметив, что закон вызвал острую дискуссию в обществе и протесты оппозиции.

Соответствующий указ глава государства подписала 28 июня в Нью-Йорке в ходе своего официального визита в США. Кальюлайд заявила, что упомянутый закон не противоречит Конституции Эстонской республики.

Закон был принят парламентом 15 июня при незначительном перевесе голосов депутатов от правящей коалиции: «за» были 56 депутатов, 38 были «против».

Сторонники принятия закона утверждают, что это поможет укрепить внутреннюю безопасность, противники же заявляют, что электронные данные, собранные в единую базу, могут стать доступными не только эстонским, но и зарубежным спецслужбам. Оппозиция намерена обжаловать утверждение закона в суде.