Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторным путем подтвердили 1374 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 29 июня в федеральном оперштабе. Это на 39 случаев больше, чем в предыдущий день. Темпы распространения инфекции продолжают увеличиваться.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 468 149 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 443 979 человек, в том числе 2283 человека выписаны за минувшие сутки.

Скончались от COVID-19 в регионе 16 235 человек, в том числе 119 человек умерли за последние сутки. Это стало для города новым антирекордом суточной смертности за время пандемии.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 953 человека.