Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Городские перевозчики направили в «Водоканал» Санкт-Петербурга списки улиц, где общественный транспорт ранее сталкивался с затоплением дороги, чтобы оперативные бригады следили за состоянием проезжей части во время предстоящих ливневых дождей. В метро подготовили помпы для откачки воды. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт в Петербурге

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Напомним, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 29 июня ожидаются дожди, местами ливневые. Городские службы готовятся встретить непогоду во всеоружии. Например, работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай проникновения воды на станции метро, как это было накануне в Москве. Также аварийные бригады подземки готовы и к другим нештатным ситуациям.

В наземном транспорте следят за ситуацией и готовы менять маршруты в случае ЧС, рассказали в комитете.

«Наиболее уязвимый электротранспорт не может проехать по высоким лужам из-за угрозы выхода из строя электрооборудования и нарушений в подаче электроэнергии. «Горэлектротранс» будет постоянно поддерживать связь с комитетом по энергетике и с городским Водоканалом», — отметили транспортники.

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