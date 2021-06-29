Варшава, , 09:43 — REGNUM Нынешние действия Киева наводят на мысль о симпатиях Украины к гитлеровской Германии. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Авторы издания напомнили, что после начала Великой Отечественной войны находившаяся в составе СССР Украина воевала с Третьим рейхом. Однако на протяжении последних лет политики в Киеве и украинских регионах игнорируют решения Нюрнбергского трибунала.

Память членов СС на Украине год от года почитают смелее. Так, в стране прославляют дивизию «Галичина» из украинских добровольцев, причастную к расправам над мирным населением. Нюрнбергский трибунал признал войска СС преступной организацией.

«Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии», — говорится в статье в польском издании.

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