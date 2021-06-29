Москва, 29 июня, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Поддельные QR-коды для посещения московских кафе и ресторанов появились в продаже в даркнете. Об этом 29 июня сообщил директор экспертных сервисов BI. ZONE Евгений Волошин.

QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»

«Специалисты компании BI. ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков», — приводит его слова РИА Новости.

Также директор экспертных сервисов BI. ZONE добавил, что такие объявления появились еще в мае текущего года, и сначала в них размещались данные о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных портала «Госуслуги».

"Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код», — уточнил Волошин.

При этом он добавил, что средняя цена такого документа в даркнете составляет 11 тысяч рублей.

Кроме того, указывается, что, по данным компании, объявления о QR-кодах для посещения предприятий общепита появились в прошедшие выходные, на форумах было найдено не менее 50 положительных отзывов воспользовавшихся нелегальной услугой.

Помимо того, эксперт высказал предположение, что в ближайшем времени в продаже могут также появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов, а затем появятся и программы, которые будут выявлять фальшивые изображения.

«Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — уточнил Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня рестораны и кафе в столице России разрешили посещать только по QR-коду, доказывающему, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и здоров.