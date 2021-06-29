В ЕС оценили решение Минска о выходе из «Восточного партнёрства»
Брюссель, 29 июня, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Европейский союз сожалеет, что власти Белоруссии приняли решение покинуть программу «Восточного партнёрства», сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
«Евросоюз сожалеет о решении (президента Белоруссии Александра) Лукашенко приостановить своё участие в программе «Восточного партнёрства», — сказала она.
Она добавила, что решение властей республики «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», который, по мнению чиновницы, является «выгодоприобретателем от реализации различных проектов в рамках «Восточного партнёрства».
Как сообщало ИА REGNUM, МИД Белоруссии 28 июня официально уведомил о приостановке своего участия в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Поводом стали санкции ЕС, введённые в отношении официального Минска.
В МИД Белоруссии 28 июня был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Ему «была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».
Шубеля также проинформировали «о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».
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