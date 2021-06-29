Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области во вторник, 29 июня, ожидаются дожди, местами сильные, которые приведут к понижению температуры воздуха.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина под зонтом

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Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погодная ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием периферии циклона с центром в Вологодской области.

«В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, в восточной половине области местами сильные, с грозами», — прогнозирует синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем +21…+23°, по Ленобласти ожидается +20…+25°. Ветер северо-западный 5−10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, ранее МЧС предупредило о том, что в Петербурге возможны ливни с сильным ветром.