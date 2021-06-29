Гонконг, Китай, , 07:54 — REGNUM Запросы на проведение митингов в Гонконге, планируемых на 1 июля, отклонила полиция этого специального китайского административного района, 29 июня сообщает издание South China Morning Post.

В указанный день исполняется 24 года с момента перехода Гонконга под суверенитет КНР, а также празднуется 100-летний юбилей создания Коммунистической партии Китая. Заявки на проведение митингов направили три оппозиционные организации.

Полиция объяснила отказ угрозой распространения коронавируса и действующими в городе ограничениями на собрания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня радиостанция RTHK передала информацию о том, что власти Китая планируют провести ряд кадровых перестановок в правительстве Гонконга.

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